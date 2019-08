Müden: 19-Jährige Tankstellenräuber sitzen in Untersuchungshaft

Die beiden Räuber, die am Montag eine Tankstelle in Müden überfallen haben, sitzen seit Dienstagvormittag in Untersuchungshaft. Das teilte Erste Staatsanwältin Christina Pannek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim mit. Die beiden dringend Tatverdächtigen sind 19 Jahre alt, einer wohnt im Landkreis Gifhorn, einer in der Stadt Wolfsburg. Sie wurden am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Er erließ für beide...