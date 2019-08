Polizei sucht Besitzer zweier herrenloser Fahrräder

Ein aufmerksamer Spaziergänge hat am vergangenen Samstag zwei herrenlose Fahrräder am Ufer der Oker entdeckt. Die Fahrräder befanden sich in Groß Schwülper im Sandweg im dortigen Uferbereich. Nun sucht die Polizei die Eigentümer dieser Räder und möchte wissen, wer sie wiedererkennt oder vermisst....