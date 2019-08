Wolfsburger Azubis bereiten Hoffest Isenbüttel mit vor

Die vier Azubis haben die Beschäftigten des Hofs dabei unterstützt, Pavillons, Holzhütten, Jurte und Grillstand für das Hoffest am Sonntag,

1. September, aufzubauen, heißt es in der Pressemitteilung.

Hofleiter Roland Bursian: „Ohne die Hilfe der Azubis hätten wir das nicht so schnell geschafft.“ Vanessa Jordan, Auszubildende der Fa. Thieme, war schon zum dritten Mal dabei: „Wir Azubis kommen gerne zum Hof und helfen. Am Montag kommen fünf Kollegen und unterstützen beim Abbau. Das ist schon Tradition.“

Bursian erwartet am Sonntag wieder viele Gäste: „Unser Hoffest zieht Besucher aus der ganzen Region an.“ Neben den Hof-Musikanten, Freelancer und Drums-Alive treten erstmals B and The Rattlesnakes aus Gifhorn in Isenbüttel auf.

Außerdem kommen wieder der Clown Luftikus, die Trecker-Freunde Isenbüttel und Vertreter des Nabu. Telse Kähler wird Tiergeschichten vorlesen und bringt zudem Tankino mit.

Beim Reitverein gibt es unterschiedliche Vorführungen und die Gäste können auch selber reiten. Für Essen und Getränke wird gesorgt, es soll viele Speisen vom Hof geben.

Eröffnet wird das Hoffest in Isenbüttel um 10 Uhr mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst, heißt es abschließend.