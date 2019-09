Penny-Markt in Gifhorns Nordosten schließt zum Jahresende

Der Penny-Markt am Fuchsienweg 1/Ecke Dannenbütteler Weg in Gifhorn schließt zum Jahresende. Das bestätigte Katrin Meyer, die Regionsleiterassistentin Nord, auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch. Seit April 1989, also mehr als 30 Jahre, war der Discountermarkt mit einer Verkaufsfläche von rund...