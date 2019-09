Jugendliche sammeln Unterschriften für Mountainbike-Strecke

Schwarze Hose, schwarzer Helm und schwarzes Shirt mit einer weißen „542“ – und natürlich mit dem Mountainbike nur auf dem Hinterrad. So fuhren die Jugendlichen am Mittwochnachmittag am Leiferder Jugendtreff vor. Im Gepäck hatten die mehr als 100 Unterschriften von Unterstützern, die sich für ein eigenes Mountainbike-Gelände in Leiferde stark machen. Und natürlich haben die 12 bis 15 Jahre alten Jugendlichen ganz konkrete...