Kantorei Gifhorn übt atemlos für Stadthallen-Auftritt

2498 Keine zwei Wochen mehr bis zur Aufführung am 21. September in der Wolfsburger Christuskirche und am Sonntag, 22. September, von 18 Uhr an in der Gifhorner Stadthalle: Für die Kantorei St. Nicolai um Kantor Raphael Nigbur gilt es jetzt. Die 60 Sängerinnen und Sänger proben intensiv an zwei herausfordernden Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die schönen, aber selten gehörten Werke erweisen sich als Herausforderung selbst für...