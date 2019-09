Gifhorns jüngste Europameisterin fühlt sich am Heseberg wohl

Die junge Europameisterin ist tiefenentspannt. Das Medieninteresse bringt sie nicht aus der Ruhe. Artig folgt sie ihrer Trainerin Conny Hoffmeister auf die Weide am Heseberg bei Adenbüttel. Artful Option heißt die Sieger-Stute. Sie gewann bei der „European Championship of American Quarter Horses“ im bayerischen Kreuth den Titel in der Disziplin „Junior Hunter Under Saddle“. Bemerkenswert: Als vierjährige Stute ist sie eigentlich noch...