Woche der Demenz startet am Sonntag im Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn findet von Sonntag, 15. September, bis Samstag, 21. September, erstmalig eine Woche der Demenz statt.

Landrat Dr. Andreas Ebel schildert den Bedarf: „Im Landkreis Gifhorn gibt es derzeit ungefähr 3000 an Demenz Erkrankte. Nach Schätzungen wird es im Jahr 2030 im Landkreis Gifhorn ungefähr 4500 Betroffene geben. Daher richtet die Kreisverwaltung erstmalig in diesem Jahr einen Fokus auf diese Erkrankung.“

Mit dabei sind der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Landkreis Gifhorn in Kooperation mit der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis Gifhorn e. V. und dem Seniorendienst Kümmern und So, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Gifhorn. Sie bieten Betroffenen, pflegenden Angehörigen und allen Interessierten die Möglichkeit, sich über die Auswirkungen einer Demenzerkrankung sowie über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten zu informieren und auszutauschen.

Dafür sind im gesamten Landkreis Gifhorn verschiedene Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge und Ausflüge geplant. Auch die Tagespflegen im Landkreis öffnen ihre Türen. „Wir sehen die zunehmende Relevanz des Themas Demenz.

Der Fokus der Veranstaltungswoche liegt auf den Belastungen der pflegenden Angehörigen“, führt der Landrat weiter aus. „Wichtig war uns, die bereits bestehenden Initiativen in die Veranstaltungsfolge einzubinden, weil sie für uns wichtige Partner auf regionaler Ebene sind“, ergänzt Kreisrat Rolf Amelsberg. red

Hier das gesamte Programm:

Sonntag, 15. September, 10 Uhr: „Einander offen begegnen“. Ökumenischer Zeltgottesdienst, Christinenstift, Campus 1, Gifhorn.

Montag, 16. September, 16 Uhr: Auftaktveranstaltung mit Ausstellungen und Infoständen, Landkreis Gifhorn, Kreishaus II, Schlossplatz 1, Gifhorn.

Dienstag, 17. September, 10 Uhr: Stadtspaziergang, Mehrgenerationenhaus im Georgshof, Steinweg 20, Gifhorn. Anmeldung: Kümmern und So e. V., (05371) 6180059. 17 Uhr: Infoveranstaltung zum Kursus „Begleitung ins Andersland“, für Angehörige von Menschen mit Demenz, Kino in der Seniorenresidenz „An den Meerwiesen“, Flachskamp 8, Groß Schwülper. Anmeldung: (05303) 9799911.

Mittwoch, 18. September, 16 Uhr: Podiumsdiskussion zum Thema „Zwischen Belastung und Entlastung – Pflege im Gleichgewicht“, Saal der Kreismusikschule, Freiherr-vom-Stein-Straße 24, Gifhorn. 16 Uhr: Vortrag „Geronto- psychiatrische Veränderungen“, Kino in der Seniorenresidenz „An den Meerwiesen“, Flachskamp 8, Groß Schwülper.

Donnerstag, 19. September, 14 bis 17.30 Uhr: Ausflug der Alzheimergesellschaft ins Schulmuseum Steinhorst. Der Bus startet am Parkplatz Schützenplatz, Celler Straße 30, Gifhorn. Mitfahrgebühr: 5 Euro. Anmeldung: (05371) 895697 oder 6180059, info@alzheimer-gifhorn.de. 11 bis 14 Uhr: Das Helios-Klinikum öffnet die „Gute Stube“, Campus 6, Gifhorn.

Zudem öffnen verschiedene Tagespflegeeinrichtungen in Gifhorn, Wittingen, Isenbüttel, Meine, Grußendorf und Brome an unterschiedlichen Tagen ihre Türen. Mehr Infos dazu: www.gifhorn.de.