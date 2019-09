Autounfall– drei Personen leicht, eine schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall auf der B 4 bei Wesendorf an der Krümme-Kreuzung ist es am Freitagnachmittag gekommen. Wie die Polizei vor Ort berichtete, war eine 44 Jahre alte Frau gegen 14.45 Uhr mit ihrem VW Passat, in dem auch ihr Ehemann (48) sowie ein zehnjähriges Kind saßen, auf der B 4 von Süden...