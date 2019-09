Autor wirft in Gifhorn düstere Blicke ins Herz des Mörders

Nach dem Kapitelende ist es mucksmäuschenstill. Keine leichte Kost, die Autor Theodoros Iatridis in seinem Debütroman „Klein ist die Seele“ beschrieben hat. Ganz nah, mit dunklen Emotionen und mit einem unerwarteten Reichtum an Adjektiven zieht er die Zuhörer in den Bann einer Mordgeschichte...