Komiker streift in Calberlah durch die kultigen 70er-Jahre

Es ging zurück in eine Zeit als das Telefon noch zwei Meter Schnur hatte und die Musik vom Kassettenrecorder kam. In seinem Programm „Funky!Sexy! Vierzig! plus“ nahm der Entertainer Michael Steinke das Publikum in der Aula der Realschule mit in die 70er-Jahre und ließ es teilhaben am Lebensgefühl...