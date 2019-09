Unbekannte stehlen fünf Kühe in Wittingen – drei sind trächtig

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 18 Uhr drei trächtige Kühe, ein Kalb und einen Zuchtbullen der Rasse Angus in Wittingen gestohlen. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen.

Laut der Polizei standen die Zuchttiere auf einer Weide in der Gemarkung Knesebeck, im Bereich des Momer Baches, südlich von Knesebeck. Farblich waren die Tiere überwiegend schwarz, eines braun und eines silberfarben.

Das Weidetor war mit einem Spiralschloss gesichert, dieses wurde aufgekniffen. Zum Abtransport muss ein geeignetes Kraftfahrzeug beziehungsweise ein Anhänger benutzt worden sein. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wittingen unter (05831) 252 880 zu melden. red