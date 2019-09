Südkreis-Brandserie: Polizei fasst mutmaßlichen Feuerteufel

Nachdem eine Scheune in Wedelheine in der Nacht zum vergangenen Samstag bis auf die Grundmauern niedergebrannt war, ist es Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn nun gelungen, in unmittelbarer Nähe des Brandortes einen Mann festzunehmen, der dringend tatverdächtig ist, die Scheune in Brand gesetzt zu haben. Laut Pressesprecher Thomas Reuter gibt es auch einige Anhaltspunkte dafür, dass der 41-jährige aus dem Gifhorner Südkreis für...