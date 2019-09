Müden/Aller: Audi kracht auf der B 188 gegen Baum

Auf der B 188 bei Brenneckenbrück hat es einen Unfall gegeben, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Wie die Polizei Gifhorn mitteilt, wollte ein 29-jähriger Hannoveraner mit seinem Audi am Donnerstag zwei LKW überholen. Beim Einscheren verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, kippte auf die Seite und prallte mit dem Dach gegen einen weiteren Baum. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der sich anschließenden Bergungsarbeiten musste die B 188 für eine Stunde teilweise voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Rückstaus in beide Fahrtrichtungen. Da es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, bittet die Polizei in Meinersen um weitere Zeugenhinweise unter (05372) 97850. red

