Gifhorner Bürgerschützen planen ihr Oktoberfest

Musik, Tanz und eine „Riesengaudi“ sind angesagt, wenn die Gifhorner Bürgerschützen am Samstag, 12. Oktober, die mittlerweile 21. Auflage ihres Oktoberfestes starten. So heißt es fröhlich in der Einladung zu der Veranstaltung, und so geht diese auch weiter: Dass die Schützen und ihre Gäste feiern können bis zum Abwinken, stellen sie nicht nur beim Schützenfest unter Beweis. Doch bis zur fünften Jahreszeit ist es bekanntlich noch Monate hin.

„Gründe genug also für einen partytechnischen Zwischenschritt“, wird Thomas Reuter, Vizevorsitzender des Bürgerschützenkorps (BSK), zitiert. Das Ziel des BSK für das Gifhorner Oktoberfest: den Bürgerschützensaal erneut zum Kochen bringen.

Erstmals mit dabei ist die Aida-Showband Gletscher Fezzer. „Wir freuen uns riesig, dass wir die Truppe für unsere Wies’n-Gaudi gewinnen konnten, denn sie ist als Stimmungsmacher höchster Güte bekannt“, so Reuter weiter. Und: „Vor allem können sie feiern wie die Bayern.“

Los geht es am Samstag, 12. Oktober, um 18 Uhr, Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Den Fassanstich wird traditionell Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich gegen 19 Uhr vornehmen. Ab dann heißt es wieder „O’zapft is“ und „Herzlich willkommen“ zu einem Abend in stilechter bajuwarischer Manier. Schließlich wird der Bürgerschützensaal in weiß-blaue Stoffe gehüllt, und bei den Gästen sind Dirndl und Lederhosen samt Trachtenhemd angesagt, betonen die Veranstalter. Denn in Sachen Verkleidung seien die partyhungrigen Gifhorner liebend gern ganz vorn mit dabei, wie sich bei den Oktoberfesten der vergangenen Jahre immer wieder gezeigt habe.

Zwischendurch gibt es an dem Abend bayerische Spezialitäten wie Laugenbrezeln, Leberkäse und Weißwurst zum zünftigen Festbier, bevor es dann gestärkt auf die Tanzfläche geht. Bandleader Marc Jendrollik und dessen Gletscher Fezzer versprechen einen mitreißenden Mix aus Bayerischer Musik, Volksmusik und Chartkrachern, so die Einladung weiter.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Daher sollten sich laut Bürgerschützen Anhänger der weiß-blauen Partynacht sputen. Denn erfahrungsgemäß seien an der Abendkasse meist nur noch wenige Karten zu bekommen. Erhältlich sind die Tickets zum Preis von 10 Euro bei Zugführern des BSK oder bei Thomas Reuter, (0175) 5454007.