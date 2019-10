Musikalische Liebesaffären im Gifhorner Boxring

Die nächste Ausgabe von „Klasik im Ring“ findet am Samstag, 9. November, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Boxmühle in Gifhorn, Cardenap, statt. Als Nische im kulturellen Angebot hat der Kulturverein Gifhorn das Format „Klassik im Ring“ konzipiert. Es findet seit 2016 in Zusammenarbeit mit dem BoxClub Gifhorn und der Unterstützung von Sponsoren statt, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Ich freue mich, dass bei diesem in der Region einzigartigen Format die Boxmühle Treffpunkt für Musikliebhaber und Sportfans wird“, betont Elga Eberhardt vom Kulturverein Gifhorn bei der Vorstellung des neuen Programms.

In diesem Jahr wird das Ensemble TrioConBrio im Hauptring konzertieren. Hauptattraktion des sportlichen Teils des Abends wird ein Sparringskampf sein. Dazu lädt der BoxClub stets erfolgreiche Nachwuchssportlerinnen und Sportler ein. Fachkundig kommentiert der Vorsitzende des BoxClubs Werner Kasimir den Kampf. Für die Gestaltung des Vorprogramms wurden die Cheerleader des MTV Gamsen gewonnen. Sie präsentieren ihr preisgekröntes Programm unter der Leitung von Jennifer und Vanessa Koch.

TrioConBrio, ein mit Flöte, Bratsche und Gitarre außergewöhnlich besetztes Trio, wurde 1990 von der Gitarristin Andrea Förderreuther gegründet. Mit der Flötistin Christina Singer und der Bratschistin Lydia Bach fand sie überragende Künstlerinnen, mit denen sie die langjährige spielerische Tradition des Trios fortführt. Durch die große künstlerische Nähe der Drei, gepaart mit frischer Inspiration, spielt das ,,kleinste Orchester der Welt“ nach Meinung vieler Kritiker mit Esprit, Witz, Charme und Feuer.

Das Trio präsentiert sein Programm „Latin Affairs“. Es enthält Lieblingswerke des Ensembles und auch des Konzertpublikums aus Spanien und Südamerika. Die herkömmlichen Grenzen zwischen Klassik und Unterhaltungsmusik werden überschritten oder – darf man sagen übertanzt, denn was wäre Latin Music ohne Tanz?

Feurig, aber auch mit der ganz typischen Melancholie des Tangos bezaubern die Musikerinnen das Publikum ebenso mit ihrer erhaben-majestätische Rhythmik. Mitreißend werden Arrangements von Albéniz’ Gassenhauer „Asturias“ oder Piazzollas „Verano Porteno“ erklingen. Auf dem Programm stehen ferner Werke von Gioacchino Rossini und Chick Corea.

Eintritt inklusive Imbiss und Getränk: 20 Euro. Vorverkauf in der Vorverkaufsstelle, Steinweg 3 in Gifhorn, (05371) 813924, und allen bekannten Vorverkaufsstellen. red