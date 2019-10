Gifhorner SPD für Pistorius und Köpping

Wer führt führt künftig die SPD an? Von heute an bis zum 25. Oktober können Mitglieder ihr Favoriten-Duo für den Parteivorsitz der Bundes-SPD wählen.

Zu den Favoriten in diesem Rennen zählen unter anderem der Niedersächsische Innenminister Boris Pistorius und Petra Köpping, die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration ist.

Nach der Vorstellung aller Kandidierenden in Braunschweig am 27. September hat nun laut einer Mitteilung des Unterbezirks auch die SPD im Landkreis Gifhorn am Ende einer ausführlich Debatte dafür gestimmt, dieses Duo zu unterstützen – wenngleich dies für die Mitglieder vor Ort nicht bindend sei.

Karen Wachendorf, stellvertretende Vorsitzende der SPD im Landkreis Gifhorn, erklärt: „Mit Boris Pistorius und Petra Köpping haben wir ein starkes Paar, das sozial-demokratische Politik von der Pike auf vor Ort gelernt hat und sich ebendort immer mit Herzblut für die Menschen und ihre Anliegen eingesetzt hat. Petra war sogar lange Zeit die einzige Landrätin der SPD in ganz Sachsen, das zeugt ausdrücklich von ihrem klaren Blick für das, was wichtig ist.“

Und auch der Vorsitzende der Kreis-SPD und Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs stehe voll hinter dieser Entscheidung: „Aus meiner Arbeit im Landtag kenne ich Boris sehr gut und weiß seine Art der Politik, unaufgeregt und pragmatisch, aber zeitgleich anpackend, sehr zu schätzen. Ich freue mich daher auch über diese Zeichen der Einigkeit hinter der Kandidatur von Boris Pistorius und Petra Köpping sehr!“