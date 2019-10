Hospiz Stiftung stellt Besuchern geplantes Hospiz vor

Wie wird das geplante Hospiz aussehen? Wann wird es realisiert? Was machen die ehrenamtlichen Sterbebegleiter? Um solche Fragen zu beantworten, stellte sich die Hospiz Stiftung des Landkreises Gifhorn am Samstag, dem internationalen Welthospiztag, in der Fußgängerzone an einem Stand vor. Zu sehen...