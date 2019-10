Betrug im Internet – 1 Jahr Haft auf Bewährung

Das Amtsgericht in Gifhorn.

Weil er mehrfach Handys und Tablets im Internet angeboten und verkauft hat, ohne die Ware an die Kunden rauszuschicken, ist ein 37-Jähriger am Dienstag vor dem Amtsgericht Gifhorn verurteilt worden. Der Strafrichter stimmte mit dem Plädoyer des Staatsanwaltes zu und verkündete als Strafe ein Jahr Haft auf Bewährung sowie 80 Stunden Sozialarbeit.

Der Hankensbütteler hatte durch den Verkauf der Elektrogeräte 730 Euro eingenommen, ohne die Kunden zu beliefern. Für fünf weitere Betrugsfälle ist er bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden, nun stand er wegen fünf weiterer vor Gericht. Auf die Frage, warum er „serienmäßig betrogen habe“, antwortete der Angeklagte: „Ich bin in Geldnot geraten. Ich wollte niemandem böswillig schaden.“ Ein Vorgespräch mit einem Psychologen habe ergeben, dass er sich dringend eine Beschäftigung suchen solle, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen „und den Tod meiner Mutter zu verarbeiten. Sie war mein einziger Halt.“ Das habe er sich zu Herzen genommen und treibe nun jeden Tag Sport und sei aktiv auf Jobsuche. „es wird nicht wieder passieren. Ich möchte mein Leben in Freiheit verbringen, eine Familie gründen und eine Arbeit finden“, sagte er. Er wolle sich auch bei den Geschädigten entschuldigen.

Weil er Reue zeige, voll geständig war und eine gute Sozialprognose aufwies, jedoch über einen langen Zeitraum mehrfach betrogen hatte und bereits vorbestraft ist, forderte der Staatsanwalt ein Jahr Haft auf Bewährung. Der Verteidiger wiederum wollte das gleiche Strafmaß wie bei der letzten Verurteilung wegen Betruges erwirken, sprich eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Doch da spielte der Strafrichter nicht mit. „Ich komme um die Haftstrafe auf Bewährung nicht umhin“, sagte er.