1000 Euro für die Arbeit der Malteser

Die Jugendarbeit des Malteser-Hilfsdienstes in der Diözese Hildesheim, zu der auch Gifhorn gehört, wird mit 1000 Euro von der Town & Country Stiftung gefördert. Am Dienstagnachmittag überreichte Sascha Fiene als Botschafter der Stiftung die Urkunde an Diözesanjugendreferentin Kyra Kluck vor dem Firmengebäude im Isenbütteler Gewerbegebiet.

Die Town & Country Stiftung vergibt in diesem Jahr bereits zum siebten Mal in Folge den von ihr initiierten Stiftungspreis zugunsten von Vereinen, die mit ihrem Engagement sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche unterstützen. Die Malteser Jugend Diözese Hildesheim fördert Kinder und Jugendliche mit vielfältigen Bildungs- und Freizeitangeboten. Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und hat es sich zunächst zum Ziel gesetzt, unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen.

Erweitert wurde die Stiftungstätigkeit durch den jährlich verliehenen Stiftungspreis. In diesem Rahmen werden bundesweit

500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1000 Euro gefördert.