Gifhorn. Die Wolfsburger Autorin Sibylle Schreiber liest in Gifhorn aus ihrem Buch „Vom Lachen über den Tod“ rührende und witzige Geschichten.

Eine „grausige Mischung“ aus Krankenhaus und Altenheim hatte Sibylle Schreiber erwartet, als sie im Sommer 2011 zum ersten Mal als Besucherin ins Hospiz Wolfsburg kam – doch es war ganz anders. Damit begann eine enge Beziehung, die die Autorin schwarzhumoriger Kurzgeschichten nun zu ihrem dritten Buch „Vom Lachen über den Tod“ brachte. Innerhalb der Hospizwochen stellte sie die Geschichtensammlung in einer Lesung vor.

Die Texte gehen leichtfüßig um mit den letzten Dingen, vermitteln viel vom eigentümlichen Mikrokosmos Hospiz. „Alles hat einen wahren Kern und wurde mir so erzählt“, sagte Schreiber. „Ich wollte Menschen zeigen, die dem Tod ins Gesicht lachen.“ Zwei Berichte sind sehr persönlich, handeln von einer an der degenerativen Erkrankung des Nervensystems ALS verstorbenen Freundin und dem letzten Besuch einer Rammstein-Anhängerin beim Konzert der Band. Sie verstarb im T-Shirt mit dem Song-Zitat „Gott weiß, ich will kein Engel sein“.

Umfangreiche Fußnoten gehören auch zum Buch, um den Leser noch weiter mitzunehmen in diese Welt, in der nicht Patienten, sondern Gäste im Hospiz leben und eine Kerze vor der Tür das Symbol für das Lebensende ist. Ein Hospiz, das ist Schreier wichtig, ist auch ein Ort des Humors und der Freude. Sie beschreibt das schallende Lachen, als eine magnetische Nasenprothese unbeabsichtigt zur Brosche wird, den unendlichen Genuss einer Patissière, die nach strengen Essensplänen im Pflegeheim im Hospiz endlich wieder Kakao und Schokolade schmecken darf und den staubtrockenen Kommentar beim letzten Fototermin: „Ich werde hier die schönste Leiche sein!“

Die Zuhörer im Saal waren sehr beeindruckt von Schreibers Lesung.

Das Buch „Vom Lachen über den Tod“ ist im Ehrlich-Verlag erschienen. Der Erlös unterstützt die Hospizarbeit.