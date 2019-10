Gifhorner Klimaschützer kündigen zivilen Ungehorsam an

Mit einer Menschenkette begann am Dienstag die 48-Stunden-Mahnwache der Gifhorner Ortsgruppe von Fridays for Future vor der Nicolai-Kirche.

Zwei Dutzend Jugendliche und Erwachsene haben am Dienstagnachmittag mit einer Menschenkette auf dem Marktplatz die 48-Stunden-Mahnwache der Gifhorner Klimaschutzgruppe Fridays for Future eröffnet. Sprecherin Janine Stein widmete die Schweigeminute drei akuten Problemen. So treffe der Klimawandel Millionen Menschen bereits unmittelbar. In Indien hätten im Sommer Temperaturen über 50 Grad geherrscht: „Was weltweit passiert, darf uns nicht egal sein.“ Das Gedenken galt auch dem türkischen Feldzug gegen die Kurden im Nordirak. Exemplarisch verwies Stein auf eine fortschrittliche FFF-Ortsgruppe in der Region, die für feministische und ökologische Positionen eingetreten sei. Ferner gedachte der Schweigekreis des antisemitischen Attentats von Halle.

„Wir sind nicht viele, aber wir sind hier“, bekräftigte Stein die Entschlossenheit der jungen Klimaschützer. Sie wollten abwechselnd während der Nacht auf dem Marktplatz wachen. Schlafgelegenheit fanden sie in der Nicolai-Kirche.

FFF-Sprecherin Jennifer Zauter kündigte für Mittwoch ein umfangreiches Themenprogramm an: Autobahn 39, Hassreden im Internet, Energiewende, Krieg und Flucht, Bunt statt Braun.

Donnerstag wollen die Jugendlichen mit Vertretern der Klimarebellen von Extinction Rebellion zivilen Ungehorsam proben. Zauter zufolge bringen die XR-Leute Eindrücke von der jüngsten Berliner Blockade mit nach Gifhorn.