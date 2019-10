Nach Vorträgen gemeinsam Müll in der Innenstadt gesammelt

Zum Auftakt perfekter Sonnenschein, doch in der Nacht kam der Regen – und wie. Noch am Mittwochmorgen schüttete es in Strömen, und die Teilnehmer der 48-stündigen Mahnwache, zu der das Gifhorner Fridays-for-Future-Bündnis aufgerufen hatte, waren froh, dass sie im Schutz der St. Nicolaikirche...