Angler und Jugendfußballer sammeln Müll an Aller und Ise

Knapp 30 Angler des ASV Gifhorn und einige Jugendfußballer des MTV sammelten am Sonntag Müll am Schloss- und Maikampsee sowie an Aller und Ise. Holger Henkel, zweiter Vorsitzender des Angler-Sportvereins Gifhorn, zog eine positive Bilanz des Umwelttags. Der größte Fund waren vier illegal entsorgte...