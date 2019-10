Dora Heldt begeistert in Isenbüttel 180 Zuhörer

Auf gemeinsame Einladung der Samtgemeindebücherei und des Fördervereins Bücherfreunde stellte die Schriftstellerin ihren aktuellen Roman „Drei Frauen am See“ vor. Weil die Karten für die 80 Plätze in der Bücherei im Handumdrehen vergriffen waren, zog die Veranstaltung in das 180 Personen fassende...