Gifhorner Christen feiern ihre neue Kirche im Brauhaus

Wer hätte früher Gottes Segen erwartet, wenn er in das Gifhorner Brauhaus ging? Ab jetzt steht das Haus am Schützenplatz genau dafür: Die Freikirchliche Pfingstgemeinde Gemeinde (FCG) hat am Sonntag ihre „Kirche im Brauhaus“ eingeweiht – und auch genau diesen Namen gleich angenommen. Ein Countdown auf den Bildschirmen zählte die Minuten und Sekunden herunter, pünktlich um 10 Uhr war es soweit: für den ersten Gottesdienst im einstigen...