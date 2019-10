Bäckermeister Helmut Leifert im Alter von 85 Jahren gestorben

Der Name Leifert hat Gifhorn ein Stück weit geprägt. Sichtbar geprägt. An all den Filialen seiner Bäckereien ist er zu lesen – weit über die Stadtgrenzen hinaus. Bäckermeister Helmut Leifert ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren bereits am vergangenen Freitag. Helmut Leifert war Handwerker...