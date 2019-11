Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Hamburger Straße in Gamsen in Höhe der Einmündung Henschelstraße ein Verkehrsschild umgefahren. Laut Polizeisprecher Thomas Reuter verließ der Verursacher danach den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen VW Polo, der vorne rechts am Scheinwerfer beschädigt sein müsste. Hinweise an die Polizei: (05371) 9800.