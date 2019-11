Verkehrsunfallflucht am Pommernring in Gifhorn

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Montagmorgen zwischen 7.30 und 7.45 Uhr auf dem Pommernring im Vorbeifahren an zwei in Höhe der Michael-Ende-Schule geparkten Fahrzeugen entlang geschrammt.

Bei dem Zwischenfall wurde die gesamte Fahrerseite eines schwarzen Skoda Oktavia beschädigt, teilte Polizeisprecher Thomas Reuter mit. Gleiches gelte für den linken Außenspiegel eines weißen Seat Arona. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro, so Reuter weiterhin.

Die Polizei Gifhorn bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher: (05371) 9800.