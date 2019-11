St.-Nicolai-Kirche steht seit 275 Jahren in Gifhorns Zentrum

Vor 275 Jahren, am 24. Sonntag nach Trinitatis (8. November) im Jahre 1744, wurde die St.-Nicolai-Kirche am Steinweg feierlich eingeweiht. Seitdem steht das barocke Gemäuer mittlerweile in Gifhorns Zentrum. Die Kirche hatte in Gifhorn zwei Vorgängerbauten. Beide waren nur aus Holz und Lehm...