Alles Wichtige zu den Weihnachtsmärkten im Kreis Gifhorn

In Gifhorn gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone und einen am Schloss. Über alle weiteren Weihnachtsmärkte im Kreis geben wir eine Übersicht.

Die Adventszeit naht, und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. Wir geben eine Übersicht über die Märkte im Kreis Gifhorn und beantworten alle wichtigen Fragen.

Weihnachtsmarkt in Gifhorns Innenstadt

Der größte Weihnachtsmarkt im Landkreis Gifhorn findet sich auch in diesem Jahr wieder in der Fußgängerzone in der Gifhorner Innenstadt. Zwischen dem 27. November und 28. Dezember sind dort rund 40 Buden aufgebaut, an denen sowohl weihnachtliche Angebote als auch kulinarische Spezialitäten zu finden sind.

Gebrannte Mandeln, Glühwein, Bratwürste und andere leckere Spezialitäten sorgen für das leibliche Wohl. Im Bereich des Ceka-Brunnens werden abwechslungsreiche Darbietungen vom Zirkus bis zum Puppentheater geboten. Ein Highlight sind die Märchenlesungen, bei denen selbstgeschriebene Märchen aus dem „Schütte-Turmfenster“ vorgelesen werden. Zusätzlich können sich die Weihnachtsmarkt-Besucher auf der Eisbahn am Rathaus sportlich betätigen. Erwachsene zahlen dafür 3 Euro, Kinder 2 Euro, Schlittschuhe werden zum Preis von 2 Euro verliehen.

Der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone hat von Montag bis Samstag, zwischen 11 und 19 Uhr, Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet. An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag ist der Markt geschlossen.

Weihnachtsmarkt am Schloss Gifhorn

Gifhorns zweiter Weihnachtsmarkt findet vom 30. November bis 1. Dezember auf dem Schlossplatz statt. Rund 50 Aussteller präsentieren eine große Bandbreite an Produkten und ein abwechslungsreiches Programm. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag zwischen 12 und 21 Uhr sowie Sonntag, zwischen 11 und 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Müden (Aller)

In Müden (Aller) gibt es einen Eintags-Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern. Beginn ist am 1. Dezember, 11 Uhr, Ende etwa gegen 19 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Hankensbüttel

Rund um die St.-Pankratius-Kirche findet vom 7. auf den 8. Dezember der Weihnachtsmarkt in Hankensbüttel statt. Geöffnet ist dieser Samstag von 15 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Adventsmarkt in Groß Schwülper

Zum Adventsmarkt lädt das Bürgerzentrum Groß Schwülper am 1. Dezember ein. Beginn ist um 11 Uhr, Ende gegen 18 Uhr.

Adventsmarkt in Isenbüttel

In der Ringstraße findet am Samstag, 30. November, ab 13 Uhr ein Adventsmarkt statt.

Adventsmarkt in Wasbüttel

Ebenfalls am Samstag, 30. November, ab 13 Uhr, findet in und um die Kapelle in Wasbüttel ein Adventsmarkt statt.

Weihnachtsmarkt in Sassenburg

Zu einem Weihnachtsmarkt direkt am Bernsteinsee lädt der Ort Stüde am Montag, 9. Dezember, zwischen 11 und 17 Uhr ein.