Bürgerverein macht mobil gegen Pläne am Stüder Bernsteinsee

Am Donnerstag, 5. Dezember, lädt er um 17 Uhr, Einlass ist von 16.30 Uhr an, zu einer öffentlichen Veranstaltung ins Bürgerhaus Stüde ein. Wie Tristan Schmidt vom Vorstand am Montag erklärte, erörtere der Bürgerverein derzeit viele Themen mit einer Fachanwältin für Verwaltungsrecht. Schmidt: „Wir...