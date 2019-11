Wer hat Unfall in Gifhorn beobachtet?

Vor Cadera in der Bodemannstraße in Gifhorn ereignete sich ein Unfall.

Vor der Bäckerfiliale Cadera in der Gifhorner Bodemannstraße ist es bereits am Donnerstag, 7. November, gegen 15.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein dunkles Auto mit GF- Kennzeichen wurde gegen einen dort geparkten schwarzen VW Polo gelenkt, der dabei beschädigt wurde. Der verursachende Wagen dürfte an der vorderen Beifahrerseite beschädigt sein. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800.