Großfeuer in Müden und Gamsen brennen im Minutenabstand

Bei zwei kurz nacheinander ausgebrochenen Garagenbränden in Müden und Gamsen ist am Samstagabend ein Schaden von fast 100.000 Euro entstanden. Laut Polizei sind die Ursachen in beiden Fällen noch unklar. Die Ermittler prüfen die Vorgänge. Menschen blieben unverletzt. Alarm wurde zuerst gegen 19.30 Uhr für den Müdener Oheweg ausgelöst. Dort war laut Feuerwehr bei Werkstattarbeiten an einem BMW-Rennwagen Feuer ausgebrochen. 50...