Wie in jedem Jahr waren vor allem die weihnachtlichen Gestecke und Kränze die Verkaufsschlager beim Adventsmarkt der Lebenshilfe.

Viel los bei Adventsmarkt in Gifhorner Behindertenwerkstatt

Die Wecker vieler Besucher des Adventsmarktes der Werkstatt für Menschen mit Behinderung klingelten am Samstagmorgen sehr früh. Um ganz sicher zu gehen, etwas vom begehrten Angebot an handgefertigten Weihnachtsgestecken, Adventskränzen oder Holzspielzeugen und -dekorationen zu ergattern, standen bereits lange vor Öffnung um 8 Uhr zahlreiche Interessenten vor den Werkstatt-Türen im Heidland.

„Es ist einfach für viele Gifhorner und Gäste weit über die Stadtgrenzen hinaus ein fester Termin im Jahreskalender“, freute sich Katja Bungartz, Bereichsleiterin Arbeit und Pädagogik, über den „gewohnt riesigen Besucheransturm“ Tausender Gäste.

Für die meisten ging es zuerst einmal Richtung Verkaufsstände mit gebundenen Tannen-Kränzen mit liebevoll gestalteten Verzierungen und Kerzen für die bevorstehende Adventszeit. So mancher findige Käufer griff schnell zu, um anschließend ganz entspannt durch die weitläufigen Werkstätten zu flanieren. Hier gab es nicht nur viele weitere Hingucker wie fein gearbeitete Puppenhäuser, Schaukelpferde oder ziselierte Leuchtsterne zu entdecken und jede Menge Leckereien wie verlockend-duftende Kartoffelpuffern bis zu zuckersüßen Waffeln zu genießen. „Es ist zugleich ja auch unser Tag der offenen Tür, an dem die Gäste sich alle Werkstätten anschauen können“, hob Bungartz hervor. Für die Mitarbeiter sei es eine besonders wichtige Gelegenheit, sich und ihre Leistungsfähigkeit an ihren Arbeitsplätzen zu präsentieren.

„Es ist immer auch ein großes Familienfest, weil sehr viele Eltern und Freunde der Beschäftigten kommen und sich traditionell Ehemalige treffen“, so Bungartz.

Musikalisch begleitet wurde der Markt mit weihnachtlichen Liedern vom Posaunenchor Ribbesbüttel-Rötgesbüttel, der von einer geschmückten Halle zur anderen zog. Erstmals trat zudem die hauseigene Integrationsband „Hitpüraten“ gemeinsam mit der Kombo „Hof-Musikanten“ des heilpädagogischen Bauernhofs aus Isenbüttel auf.