„Unser Aller Festival“ in Gifhorn – Programm fast komplett

2020 wird die dritte Auflage von „Unser Aller Festival“ stattfinden. Und damit werden ein Dutzend hochkarätiger Acts im gesamten Landkreis Gifhorn an ausgewählten Spielorten zu erleben sein – im Zeitraum vom 28. Mai bis zum 7. Juni. Welche Bands auftreten werden, steht fast vollständig fest, wie der Veranstalter, der Verein Kollektiv 4, und seine Partner und Förderer, die Landkreis-Gifhorn- Stiftung und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mitteilen.

Martin Weiler, erster Solotrompeter und Direktor des Staatsorchesters Braunschweig, wird am Mittwoch, 3. Juni, mit einem kleinen Ensemble in der Thomaskirche in Neudorf-Platendorf antreten, einen klassischen Akzent beim Festival zu setzen. Am Donnerstag, 4. Juni, wird es dann mit Nicole Atkins im Kloster Isenhagen in Hankensbüttel den Auftritt einer US-amerikanischen Singer-Songwriterin zu erleben geben, die musikalisch tief im Crooner-Jazz und Soul der 60er-Jahre verwurzelt ist.

Das große Abschlusskonzert am Sonntag, 7. Juni, auf dem Schlosshof in Gifhorn wird mit der

US-Band The Hooters ein Act bestreiten, der mit Hits wie „All You Zombies“, „Johnny B“ und „Satellite“ internationale Bekanntheit erlangte.

Auch zum Thema Special Guests/Supports gibt es Neuigkeiten: So werden die Herren von Black River Delta mit dem Hamburger Hardcore-Trio Ripe & Ruin einen Special Guest dabeihaben, und mit der Braunschweiger Formation Restorchester präsentiert auch Jon Flemming Olsen einen kongenialen Support-Act. Radio Doria schließlich werden von dem gefühlvollen Singer-Songwriter-Duo Herbstbrüder verstärkt.

Eine besondere Aktion konnte in Kooperation mit der Kreismusikschule Gifhorn realisiert werden: Am 4. Juni bietet sich unter dem Titel „Unser Aller Musik – Sing mit!“ im Clara-Schumann-Saal der Kreismusikschule Gifhorn die Gelegenheit, miteinander zu singen – begleitet von einer fünfköpfigen Band der Kreismusikschule. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.allerfestival.de erhältlich. red