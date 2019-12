Walter Schulze erhält in Gifhorn das Verdienstkreuz

Walter Schulze aus Knesebeck hat das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Landrat Dr. Andreas Ebel übergab die Auszeichnung an den 67-jährigen Ehrenamtlichen im Kaminraum des Gifhorner Schlosses, wie der Landkreis Gifhorn mitteilt. „Walter Schulze bekommt das Verdienstkreuz für mehr als 45 Jahre intensives Engagement in der Kommunalpolitik sowie der Kultur- und Heimatpflege“, begründete Ebel die Auszeichnung. In seiner Rede würdigte Ebel die vielen Stationen in Schulzes Leben. „Angefangen hat das Engagement 1973, als er als Ausbilder im Spielmannszug Jägercorps Knesebeck begann.“ Den Verein leitete er fast ein Vierteljahrhundert als Vorsitzender. 1998 gründete der Wittinger das Knesebecker Bläserensemble „Fidele Einhörner“, welches er 20 Jahre musikalisch leitete. Und auch kulturell war Schulze immer mit dabei. Es ist auch seiner Programmgestaltung zu verdanken, dass der Knesebecker Dorfabend sich mehr und mehr etablierte.

Auf politischer Ebene wurde Walter Schulze ab 1996 aktiv. Seit 23 Jahren ist er CDU-Mitglied im Rat der Stadt Wittingen. Ebenfalls seit 1996 ist Schulze Mitglied im Kreistag. Aktuell ist er dritter Stellvertreter des Wittinger Bürgermeisters und zugleich Ratsvorsitzender. red