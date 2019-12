Straßenglätte: Auto gerät auf B4 ins Schleudern – zwei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der B4 Abzweig nach Gravenhorst mit zwei verletzten Personen.

Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Bora aus Gravenhorst wollte nach rechts auf die B4 abbiegen. Durch Straßenglätte schleuderte der Wagen gegen einen Mercedes Sprinter aus Essen, die Beifahrerin (Alter noch nicht bekannt) wurde schwer verletzt.

In ersten Meldungen hieß es – Person ist eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren brauchten nicht mehr eingreifen da die Frau bereits befreit war. Beide kamen ins Krankenhaus. Die B4 war kurzfristig voll gesperrt, später nur in Richtung Braunschweig. Der Verkehr in Richtung Gifhorn staute sich bis zur Braunschweiger Stadtgrenze zurück.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Schadenhöhe noch nicht bekannt.