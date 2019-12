Heiligabend in St. Altfrid „Einmal noch die Welt retten“

Wer Heiligabend einen besonderen Gottesdienst erleben möchte, der sollte sich den in der St. Altfrid-Gemeinde vormerken. Dort gibt es statt Krippenspiel einen „Krippalen Infekt“ und das Thema lautet „Einmal noch die Welt retten“. Einzelheiten stellte Pastoralreferent Martin Wrasmann am Freitag in...