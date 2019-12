Stoppt die Stopper

Fröhliche Weihnachtszeit im Verkehr. Alles stockt und hält besinnlich inne. Im Stau bleiben noch einige Minuten extra für ein stimmungsvolles Weihnachtslied. Sie bemerken vermutlich die leise Ironie. Zwar müssen wir den jahreszeitlich bedingten Andrang in der Stadt wohl gelassen hinnehmen. Eine Entwicklung, die sich von Großstädten kommend in Gifhorn zunehmend ausbreitet, stört mich dennoch: Geradezu skrupellos nutzen Lieferdienste, Baufahrzeuge und sogar fußfaule Privatleute die Fahrbahn (!) als Stellplatz. Das Parken in zweiter Reihe hat sich zu einer massiven Unart ausgewachsen. Die Baustelle schlecht organisiert? Stellen wir Mobilkran und Kompressor doch auf die Straße. Wer genehmigt so etwas? Keine Parklücke vor der Lieferadresse? Halten wir einfach den gesamten Verkehr an, um vergeblich beim Empfänger zu klingeln. Zu spät losgefahren zum Arzttermin? Ach, da parken wir einfach mal direkt vor der Praxistür. Ich spreche von haarsträubenden Szenen zwischen Schillerplatz und Bodemannstraße, einer Spielstraße. Diese Blockadehaltung sollte der Ordnungsdienst der Stadt schnellstens auflösen.

