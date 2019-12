Jahresrückblick: Das war im Jahr 2019 in Gifhorn los

So sah 2019 in Gifhorn aus.

Das Jahr 2019 in Gifhorn war dann doch überwiegend positiv. Mehrere Spenden sorgten für ein Spendenmärchen im Kreis Gifhorn . Eine Schule und das Tierheim profitierten von den Unbekannten, eine Typisierungsaktion war ein voller Erfolg. Den Ehrenamtspreis unserer Zeitung erhielten zwei Sportler-Urgesteine. Werner Fischer und Werner Drewitz vom MTV Gifhorn wurden „Gifhorner des Jahres“.

Es gab allerdings auch unschöne Ereignisse: Vor dem Landgericht Hildesheim lief ein weiterer Prozess gegen ein Pädagogen-Paar, das in einer Wohngruppe jahrelang Jugendliche sexuell missbraucht und gequält haben soll. In Wittingen fand die Polizei am 13. Mai zwei tote Frauen. Ihr Fall steht in Zusammenhang mit einem Armbrusttoten in Bayern. Im September werden die Ermittlungen eingestellt, die Ermittler gegen nicht von einem Fremdschulden aus.

Im Hitze-Sommer ist der Eichenprozessionsspinner im Kreis Gifhorn ein großes Thema. Die Giftraupe breitet sich zusehends aus, der Kreis Gifhorn zieht die Konsequenzen und plant künftig, die Tiere unter anderem aus der Luft zu bekämpfen. Bei der Beschäftigung erreicht der Landkreis im Jahr 2019 neue Rekordwerte. Der Trend lässt sich aber nur mit Investitionen erhalten .

Sportlich machte im Jahr 2019 vor allem der Box-Club Gifhorn von sich reden. Beim TC Grün-Weiß endete eine Trainer-Ära, der MTV Gifhorn sorgte für frischen Basketball-Wind .

Das Jahr 2019 im Kreis Gifhorn – die Chronik

12. Januar: Feuerwehr zieht Frau aus der Oker

Glück im Unglück hat eine 35-Jährige aus Groß Schwülper: Beim Gassegehen mit ihrem Hund fällt der Vierbeiner in die nur wenige Grad kalte Oker. Beim Versuch, das geliebte Tier aus dem Wasser zu ziehen, rutscht Frauchen selber in den Fluss und kommt nicht mehr allein heraus. Passanten rufen die Feuerwehr, die mit 40 Rettern zu Hilfe eilt. Einer von ihnen steigt – geschützt mit einem Neoprenanzug – in das Gewässer und hilft der Verunglückten heraus. Die Frau wird stark unterkühlt von Sanitätern betreut .

30. Januar: Von Ey neuer Chef der City Gemeinschaft

Udo von Ey, Inhaber von Schütte und Sprecher der City Gemeinschaft Gifhorn CGG. Foto: Privat

Nach 20 Jahren legt Fritz Becker sein Amt bei der City Gemeinschaft Gifhorn (CGG) nieder. Seine Nachfolge tritt Udo von Ey an . Er ist seit Jahren bereits Vorstandsmitglied und möchte da anknüpfen, wo Becker aufgehört hat.

17. Februar: Raubüberfall bei Schwülper scheitert

Mit Maske und Schusswaffe versucht in der Nacht ein Unbekannter eine McDonalds-Filiale an der B 214 bei Schwülper zu überfallen. Er stürmt in das an der Auffahrt zur A2 gelegene Schnellrestaurant, doch der bedrohte Mitarbeiter flieht in einen Nebenraum und schließt sich ein. Anschließend bedroht der Täter eine Kundin, die ihn jedoch laut Polizei ignoriert. Ohne Beute sucht der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann das Weite .

13. März: Einbrecher verwüsten MTV-Geschäftsstelle

Uwe Beckmann, Geschäftsführer des MTV Gifhorn, nach dem Einbruch in die Geschäftsstelle des Vereins. Foto: Daniela König

Als Uwe Beckmann vom städtischen Hausmeister angerufen wird, trifft ihn der Schlag: In die Geschäftsstelle des MTV ist nachts eingebrochen worden. Und nicht nur da – offenbar sind die Unbekannten zuerst in die daneben liegende Gaststätte eingestiegen. Beim MTV in der Winkeler Straße richten sie absolutes Chaos an , brechen mit brachialer Gewalt mehrere Türen auf und verwüsten Schulungs- und Büroräume, Foyer und Nebenräume der Sporthalle. Die Täter flüchten aber ohne Beute.

1. April: Kirchengemeinde kauft das Brauhaus

Kirche im Brauhaus? Das ist Realität, auch am 1. April. Zu diesem Datum übernimmt die Freie Christengemeinde Gifhorn (FCG) das Gifhorner Brauhaus, eine Traditionsgaststätte der Stadt. Wie Pastor Lothar Krauss erklärt, möchte die Kirchengemeinde das Brauhaus als Gemeinde-, Kultur- und Begegnungszentrum fortführen . „Das Brauhaus passt sehr gut zu uns“, sagt Krauss. „Wir versuchen, eine Kirche am Puls der Zeit zu sein, und eine Band auf der Bühne ist für uns nichts Außergewöhnliches.“ Vorheriger Eigentümer war die Gifhorner Familie Schlifski.

26. Mai: Nehrlich bleibt Bürgermeister

Mit dem souveränen Wahlergebnis von über 60 Prozent bestätigen die Gifhorner Bürgermeister Matthias Nerlich im Amt. Seine Konkurrenten Nicole Wockenfuß (15,24 Prozent) und Gunter Wachholz (14,93 Prozent) landen klar abgeschlagen auf den Plätzen. AfD-Kreischef Stefan Marzischweski-Drewes kandidiert erstmals für das Bürgermeisteramt. Sein Ergebnis: 9.76 Prozent.

26. Mai: Düpont zittert sich ins EU-Parlament

Gifhorn hat wieder eine Europaabgeordnete! Die 33 Jahre alte Lena Düpont zieht für die CDU ins Parlament ein – zehn Jahre nach der Amtszeit der Gifhornerin Ewa Klamt. Am Wahlabend muss Düpont allerdings zittern, erst in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages steht endgültig fest, dass sie in Brüssel zur politische Arbeit antreten kann.

15. Juni: Hagel beschädigt Autos und Dächer

Ein Gewitter mit heftigem Hagelschauer zieht über die Mitte Niedersachsens hinweg und richtet auch im Landkreis Gifhorn erhebliche Schäden an. Große Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern gehen zwischen 5 und 6 Uhr morgens in Müden, Ummern und im weiteren Nordkreis nieder. Etliche Autos und Dächer werden beschädigt. Müdens Bürgermeister Horst Schiesgeries berichtet, dass bei einer örtlichen Gärtnerei mehr als die Hälfte der Glasflächen zerstört wird.

28. Juli: Neun Verletzte bei Verkehrsunfall auf B4

Unfall am Bahnhof Groß Oesingen mit neun Verletzten. Foto: Reiner Silberstein

Schrecklicher können Urlaubsreisen nicht enden: Die Autos zweier Familien aus Uelzen und Zwickau, die sich offenbar auf dem Heimweg befinden, stoßen auf der Bundesstraße 4 zwischen Groß Oesingen und dem dortigen Bahnhof mit voller Wucht frontal zusammen. Alle neun Insassen werden schwer, drei von ihnen lebensgefährlich verletzt. Darunter ein Baby, zwei Jugendliche sowie drei weitere Kinder im Alter von 13 und 8 Jahren. Drei Unfallopfer werden mit drei Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen.

1. August: Ingrid Pahlmann wieder im Bundestag

Die Wilscher CDU-Politikerin Ingrid Pahlmann (61) rückt für Ursula von der Leyen als Abgeordnete in den Bundestag nach . Mit der Wahl zur EU-Präsidentin muss die bisherige Verteidigungsministerin auch ihr niedersächsisches Bundestagsmandat abgeben. Pahlmann ist erste Nachrückerin auf der CDU-Landesliste. Ihr sechster Platz hat bei der Wahl 2017 knapp nicht zum Wiedereinzug ins Parlament gereicht. Ingrid Pahlmann hat bereits deutlich gemacht, für den Fall der Fälle bereitzustehen.

6 - 8. September: Gifhorner Feuerwehr feiert 150. Geburtstag

Zum großen Jubiläum gibt es einen Festkommers mit 500 Gästen, einen Tag der offenen Tür und einen Aktionstag. Die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn feiert ihren 150. Geburtstag an drei Tagen. Den Startschuss zu den Feierlichkeiten gibt beim Kommers Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der „im Namen der Bundesrepublik Deutschland gratulierte“. Bestens vorbereitet führt Feuerwehr-Chef Maik Schaffhauser durchs gelungene Programm.

22. September: Mutter stirbt bei Unfall auf Bahnübergang

Der Zug hat das Auto etwa 200 Meter weit mitgeschleift. Foto: Bernd Behrens

Bei einem tragischen Unfall in Isenbüttel kommt eine Mutter (35 Jahre) im Beisein ihrer dreijährigen Tochter auf einem unbeschrankten Bahnübergang ums Leben . Das Mädchen wird schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Hannover geflogen. Bei dem Unglück stirbt auch ein Hund. Wie es zu dem tragischen Unfall kam, kann nicht geklärt werden.

26. Oktober: 16-Jähriger stirbt beim Queren der ICE-Gleise

Es wird für immer ungeklärt bleiben, wie ein 16-jähriger Gifhorner auf der ICE-Bahnstrecke Hannover-Berlin ums Leben kam. Er hat laut Polizei versucht, gegen 2 Uhr nachts mit seinem Fahrrad die Gleise an einer verbotenen Stelle bei Isenbüttel zu überqueren und übersieht dabei eine herannahende Güterlok. Bei dem Zusammenstoß wird der Jugendliche so schwer verletzt, dass der Notarzt nicht mehr helfen kann. Die Polizei spricht von einem tragischen Unfall .

6. November: Tagesthemen senden aus Böckwitz-Zicherie

Tagesthemen-Moderation Caren Miosga interviewte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff. Foto: Iris Marx / ARD Aktuell

Das bis 1989 geteilte Doppeldorf Böckwitz-Zicherie hat die ARD zu Gast. Moderatorin Caren Miosga zeigt Eindrücke ihrer Reportage. Im Mittelpunkt stehen die Menschen und ihre Erinnerungen an die Zeit der unüberwindbaren Grenze und an die Jahre nach der Wiedervereinigung. Dazu gehört auch der in der Nähe 1961 erschossene Journalist Kurt Lichtenstein. Außerdem interviewt Miosga Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff .

13. Dezember: Kreis kauft Sparkassengebäude

Für fünf Millionen Euro kauft der Landkreis Gifhorn das Sparkassengebäude am Schlossplatz . Das hat der Kreistag in einer nichtöffentlichen Sitzung am 13. Dezember beschlossen. Der Kreis ist mit 30 Prozent der größte Träger der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Die Sparkasse gibt den Hauptsitz auf, um die vorstandsnahen Stabsbereiche an einem Standort zu bündeln. Ob das beim Technischen Zentrum im Gewerbegebiet am Allerkanal sein soll, wird derzeit geprüft. Der Kreis verabschiedet sich damit von seinem Plan, das Behördenhaus dem Land abzukaufen.