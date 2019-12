Missbrauch in Gifhorn – Prozess startet am 9. Januar neu

Das teilte das Landgericht Hildesheim am Freitag mit. Der Prozess war im Oktober am fünften Verhandlungstag ausgesetzt worden (wir berichteten). Der Grund: Es waren weitere Akten aufgetaucht. Die 60-jährige Angeklagte befand sich zunächst in Untersuchungshaft, ist inzwischen frei. Der 57-jährige Angeklagte befindet sich aber weiterhin in Haft, teilt das Gericht mit.