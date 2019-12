Ungewollte Geschenke bringen Gifhorner Hospizarbeit Geld

Jedes Jahr dasselbe: Unter dem Weihnachtsbaum liegen auch Geschenke, die keiner haben will. Was macht man damit? Ganz einfach: für den guten Zweck versteigern. Erstmalig fand am letzten Tag des Weihnachtsmarktes am Samstag eine Geschenke-Auktion am Brunnen der Fußgängerzone statt. Rund 80 Besucher...