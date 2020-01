Streetdancer Noran Kaufmann aus Gifhorn holt Weltrekord

Gifhorn. Klassik trifft auf Breakdance: Am 10. Januar ist die Show mit dem Gifhorner und den Da Rookies in Wolfsburg zu erleben.

Am 21. Dezember spielten die Da Rookies, mehrfache Breakdance-Welt-und-Europameister ihre Show „Der Nussknacker – Klassik trifft auf Breakdance“ in einem ganz besonderen Format. Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens wollten sie etwas Besonders auf die Beine stellen und holten sich 70 Musiker des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode mit auf die Bühne.

Gemeinsam mit 85 Künstlern spielten sie nicht nur die wohl außergewöhnlichste Interpretation von Tschaikowskys Meisterwerk „Der Nussknacker“, sondern stellten zugleich einen neuen Besucherweltrekord auf, teilt Da Rookies Entertainment mit. Olaf Kuchenbecker ist oberster Rekordrichter beim „Rekord-Institut für Deutschland“ und überreichte dafür eine Urkunde.

„Die Kunst, Visionen zu bewegen, ist seit 20 Jahren unser Motto, und so wollten wir zu unserem Jubiläum noch einen drauf setzen“, sagt so Nils Klebe, Gründer der Da Rookies.

„Weltweit sind wir die einzigen Breakdancer, die in einer Produktion zu 100 Prozent klassischer Musik 80 Minuten tanzen. Dem wollten wir noch einen drauf setzen und die gesamte Show von einem riesigen Orchester live begleiten lassen“, so Klebe. 4000 Zuschauer kamen, um die Show zu sehen und feierten die Künstler mit Standing Ovations. Die Da Rookies sind bis Ende Januar mit ihrer Show „Der Nussknacker – Klassik trifft auf Breakdance“ auf Tour und stehen am Freitag, 10. Januar, im Congress-Park Wolfsburg auf der Bühne. red