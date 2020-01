„Hoffe, dass Kitas wie ,Abrahams Kinder’ Normalität werden“

Charlotte rückt den für mich viel zu kleinen Stuhl zurecht, nimmt meine Hände, signalisiert mir, dass ich mich setzen kann. Und auch Selma hat keine Scheu vor mir, der fremden Redakteurin, die den Alltag in Abrahams Kinder einen Vormittag begleiten will. Sie setzt sich zu mir. „Ich habe vor zwei Tagen eine Schwester bekommen. Die ist so süß. Noch süßer als eine Puppe“, schwärmt sie. Abrahams Kinder im Gifhorner Sonnenweg ist der...