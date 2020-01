Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte bei Unfall auf B 188

Ein Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf Bundesstraße 188 bei Ahnsen Abzweig Päse.

Gifhorn. In Ahnsen im Kreis Gifhorn sind zwei Autos miteinander kollidiert. Die B 188 war zeitweise komplett gesperrt. Die Autos haben einen Totalschaden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr auf der B 188 bei Ahnsen im Landkreis Gifhorn ereignet. Das ist geschehen: Eine 61-jährige Fahrerin aus der Samtgemeinde Meinersen wollte mit ihrem Tiguan aus Päse kommend nach links auf die B 188 in Fahrtrichtung Gifhorn abbiegen. Dabei übersah sie den von links aus Fahrtrichtung Gifhorn kommenden Tiguan eines 73 Jahre alten Gifhorners. In dem Auto saß auch noch der 41-jährige Sohn des Fahrers auf dem Beifahrersitz sowie seine Ehefrau.

Zwei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Bei dem Unfall wurde die 61-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt, ebenso der Beifahrer des anderen Autos. Der 73-jährige Fahrer und seine Ehefrau wurden leicht verletzt.

Die 61-jährige Schwerverletzte kam nach Braunschweig ins Klinikum, die anderen Verletzten wurden nach Gifhorn gebracht. Im Einsatz waren 25 Feuerwehrleute aus Ahnsen und Päse, vier Rettungswagen, ein Notarzt aus Hannover, die Polizei und zwei Abschleppwagen. Weil sich alle Fahrzeuginsassen selbstständig befreien konnten, musste die Feuerwehr vor Ort nur ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten abbinden.

Beide Fahrzeuge sind ein Totalschaden

Beide Autos haben durch den Unfall einen Totalschaden, die Schadenshöhe beträgt zirka 50.000 Euro.

45 Minuten lang war die B 188 komplett gesperrt – und anderthalb Stunden halbseitig. Voraussichtlich gegen 10.15 Uhr wird die Strecke wieder komplett freigegeben.