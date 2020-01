Ein Stück Jazz aus fast jeder Epoche in der Gifhorner Scheune

Heiter beschwingt führte der Kulturverein die Gäste in der Scheune des Deutschen Hauses am Freitagabend ins Wochenende. Die Bop-Cats aus Hamburg waren eingeladen, und die begannen sanft, seicht und langsam mit einem ganz alten Stück.Kurzfristig war eine Umbesetzung nötig, an der Spielfreude des...