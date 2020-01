Bromer schockiert nach Vollbrand des DGH

Joseph Schnall ist noch immer ratlos. Der Besitzer des Dorfgemeinschaftshauses mit Gaststätte „Perle an der Ohre“ und der angrenzenden Bowling- und Kegelbahn fragt sich, wie es soweit kommen konnte, dass vom einen auf den anderen Moment alles in Schutt und Asche liegt. In der Nacht zu Sonntag war...