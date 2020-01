Böse Einbruchserie in Rötgesbüttel und Leiferde

Ein abendliche Einbruchserie hat Hausbesitzern in Leiferde und Rötgesbüttel das Wochenende verdorben. Entdeckt wurden die insgesamt vier Straftaten laut Polizei am Sonnabend binnen zweieinhalb Stunden zwischen 19 und 21.30 Uhr. Unbekannte Täter stiegen in zwei Einfamilienhäuser in der Rötgesbütteler Straße Alte Ziegelei ein. Im ersten brachen sie die Terrassentür auf, durchsuchten das Haus und türmten mit Zigaretten und Geld. Gleich...