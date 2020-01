Gifhorner entrollen Banner – AfD fühlt sich bedroht

Vor dem Büro des AfD-Kreisverbands im Cardenap kam es am Mittwochabend zu einen Polizei-Einsatz. Der Kreis- und Stadtrats-Fraktionsvorsitzende Stefan Marzischewski-Drewes schreibt in einer Pressemitteilung vom Donnerstag von einer „Gruppe vermummter Anhänger der gewaltverherrlichenden linksradikalen Szene“, die sich vor dem Nicolaihof positioniert habe. In einem Bildtext zur Pressemitteilung heißt es, „Vermummte, gewaltverherrlichende...